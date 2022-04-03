Британія надасть дуже відчутну підтримку для українських воїнів — Зеленський

Британія надасть дуже відчутну підтримку для українських воїнів — Зеленський

Український президент вважає, що британський прем’єр демонструє позицію “історичного лідера”.

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори з лідерами держав-партнерів та домовленості про допомогу, які було досягнуто.

Про це він говорив під час свого звернення у ніч проти 3 квітня.

Серед співрозмовників українського президента був президент Колумбії, який висловив свою підтримку українському народу в протистоянні російській агресії.

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“Дуже вдячний йому за підтримку й за солідарність із Україною. Розширюється перелік країн, які чесно кажуть, що свобода має значення, а війна має зупинитись”, - зауважив з цього приводу Зеленський.

Також відбулася ще одна розмова українського лідера із прем'єр-міністром Британії Джонсоном, яку Зеленський назвав предметною та приємною.

“Домовились про нову оборонну підтримку для України. Новий пакет. Дуже, дуже відчутна підтримка. Також про посилення санкцій проти Росії. Дуже відчутне. Погодили спільні кроки для досягнення миру. Вдячний Борису за лідерство! Історичне лідерство”, - наголосив український президент.

"Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", - звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, посольство України у Великій Британії направить благодійні кошти на закупівлю 30-ти броньованих автомобілей "швидкої" для українських медиків.

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