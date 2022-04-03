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Президент отметил государственными наградами 131 бойца: 9 из них - посмертно

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Президент отметил государственными наградами 131 бойца: 9 из них - посмертно

Сайт президента Украины

Глава государства подписал соответствующий указ.

В субботу, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 131 защитника Украины.

Об этом он сообщил во время обращения.

“Подписал указ о награждении государственными наградами наших героев – героев нашего государства. 131 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, из них девять посмертно", — проинформировал Владимир Зеленский.

"Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – обращение Владимира Зеленского

"Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – обращение Владимира Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины седьмым военнослужащим. Пятерым героям почетное звание присвоено посмертно.

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