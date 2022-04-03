Президент отметил государственными наградами 131 бойца: 9 из них - посмертно

Глава государства подписал соответствующий указ.
В субботу, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 131 защитника Украины.
Об этом он сообщил во время обращения.
“Подписал указ о награждении государственными наградами наших героев – героев нашего государства. 131 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, из них девять посмертно", — проинформировал Владимир Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины седьмым военнослужащим. Пятерым героям почетное звание присвоено посмертно.
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