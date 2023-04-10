Про контрнаступ ЗСУ офіційно можуть говорити лише три особи - Маляр

Сучасна війна - це насамперед інформаційна війна, і ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції, зазначила заступниця міністра оборони.

Офіційно говорити про хід бойових дій та плани Збройних сил України можуть лише три особи - президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Сучасна війна - це насамперед інформаційна війна. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело", - сказала Маляр.

За посадовиці, єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.

"Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті, тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення очевидно чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть три особи, якщо мова про контрнаступ - це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Всі інші їх цитують", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, напередодні Данілов сказав, що інформація про час і місце контрнаступу ЗСУ є закритою, однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

Водночас у ГУР Міноборони України повідомили, що плани щодо контрнаступу є надсекретними, але навіть ці плани не є остаточними, адже багато рішень ухвалюватимуться в останній момент з міркувань безпеки.

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