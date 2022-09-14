Прогрес значний, але шлях ще довгий: Байден прокоментував успіхи ЗСУ

Президент США заявив, що Україна досягла значного прогресу під час воєнних дій, внаслідок яких було звільнено від окупантів територію на сході країни.

Президент США Джо Байден прокоментував успіхи ЗСУ на сході України, відзначивши значний прогрес, який було досягнуто під час контрнаступу.

Про це повідомляє Reuters.

"Очевидно, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - цитує агентство слова американського президента.

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На питання, чи вважає він поточний хід бойових дій «поворотним» моментом, американський лідер відповів: "На це питання немає відповіді. Важко сказати".

Нагадаємо, США найближчим часом можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. У Білому домі наголосили, що те озброєння, яке передали США, виявилось ефективним у війні проти Росії.

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