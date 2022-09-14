Прогресс значителен, но путь еще долог: Байден прокомментировал успехи ВСУ

Президент США заявил, что Украина достигла значительного прогресса во время военных действий, в результате которых была освобождена от оккупантов территория на востоке страны.

Президент США Джо Байден прокомментировал успехи ВСУ на востоке Украины, отметив значительный прогресс, достигнутый во время контрнаступления.

Об этом сообщает Reuters.

"Очевидно, что украинцы достигли значительного прогресса, но я думаю, что предстоит еще долгий путь", — цитирует агентство слова американского президента.

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На вопрос, считает ли он текущий ход боевых действий поворотным моментом, американский лидер ответил: "На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать".

Напомним, США в ближайшее время могут объявить новый пакет военной помощи для Украины. В Белом доме подчеркнули, что то вооружение, которое передали США, оказалось эффективным в войне против России.

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