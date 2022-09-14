Росія витратила мільйони доларів, щоб вплинути на політиків за кордоном — CNN

Від 2014 року Кремль потай фінансує іноземні політичні партії у всьому світі.

За інформацією, яка міститься в доповіді розвідувальної спільноти США, Росія таємно перерахувала $300 млн іноземним політичним партіям, посадовим особам і політикам у більш ніж двох десятках країн на чотирьох континентах.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопосадовця Білого Дому.

Завданням цього фінансування, вважає джерело CNN, було "отримати підтримку конкретних політичних партій для підриву демократій у всіх цих країнах".

"Росія, ймовірно, таємно переказувала додаткові кошти у деяких випадках, які не вдалося відстежити", - зазначив співрозмовник видання.

За словами чиновника, доповідь була отримана влітку цього року за запитом офіційних осіб адміністрації Джо Байдена. Рівень її секретності було навмисно знижено, щоб інформацією можна було ділитися з союзниками у всьому світі та оприлюднити.

Адміністрація Байдена сподівається, що оприлюднення такої інформації підвищить обізнаність держав усього світу про тіньове фінансування Росією політиків і спонукає інші країни передавати США власну інформацію про операції Росії.

Крім того, поставлене завдання розкрити механізми таємного політичного впливу Росії, яке є "глобальним явищем" та "вимагає скоординованих дій".

На цьому етапі ухвалено рішення також "повідомити" про виявлене фінансування саму Росію та ті партії, які вона фінансує.

Це, окрім іншого, означає, що США більше не бачать необхідності приховувати, що мають намір притягати до відповідальності фігурантів цих операцій, сказав урядовець.

Нагадаємо, 3 вересня близько 70 тисяч людей зібралися на Вацлавській площі в Празі на тригодинну демонстрацію, вимагаючи відставки уряду Чехії та дострокових виборів. Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що демонстрацію скликали "сили, які сповідують проросійську орієнтацію".

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