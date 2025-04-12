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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Проєкт “Контракт 18-24”: які бригади та посади найпопулярніші серед молоді

Згідно цього контракту з армією, добровольці отримують зокрема один мільйон гривень за рік служби.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Контрактна служба у ЗСУ: молоді рекрути найчастіше обирають 72-гу та 92-гу бригади і спеціальність стрільця

Контрактна служба у ЗСУ: молоді рекрути найчастіше обирають 72-гу та 92-гу бригади і спеціальність стрільця / © Associated Press

Молоді українці віком від 18 до 24 років можуть проходити контрактну службу у дев’яти бойових підрозділах Сухопутних військ у рамках проєкту “Контракт 18–24”.

Про це повідомила молодша лейтенантка Алла Пунько, офіцерка відділення ЗМІ 1-го центру рекрутингу, в ефірі «Ми — Україна».

«Ми вперше в центрі рекрутингу займаємось долученням лише до Сухопутних військ. У проєкті „Контракт 18–24“ представлені дев’ять бригад: 10, 72, 92, 3, 28, 30, 24, 93 та 128», — розповіла Пунько.

За її словами, найбільшу популярність серед рекрутів мають 72-га та 92-га окремі механізовані бригади. Новобранці, залежно від бригади та спеціалізації, можуть обирати посади стрільця, гранатометника, розвідника та інші бойові спеціальності.

«Найпопулярніші посади серед новобранців — це стрільці та розвідники», — додала представниця Центру рекрутингу.

Проєкт «Контракт 18–24» створений спеціально для залучення молоді до армії на умовах контрактної служби, із можливістю цілеспрямованого вибору військового підрозділу.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому деякі добровольці отримують відмову по проєкту «Контракт 18-24».

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