Психологічна допомога на фронті: військовослужбовиця назвала проблеми

За словами Олени Риж, психологів на фронті набагато менше, ніж людей, яким потрібна їхня допомога.

Після двох років повномасштабної війни на фронті все ще відчувається нестача кваліфікованих психологів, а бійці досі часто соромляться звератися до них за допомогою.

Про це розповіла військова медикиня Олена Риж, передає "Укрінформ".

За її словами, зараз кожен найменший підрозділ має свого психолога чи капелана. Але все одно психологів набагато менше, ніж людей, яким потрібна їхня допомога.

"По-друге, поки людина сама не захоче отримати (психологічну – ред.) допомогу, це не має сенсу. По-третє, даний психолог може не підходити людині, а в армії вибір невеликий. І нам треба говорити, що це нормально – шукати психолога, якщо не в підрозділі, то ззовні", – пояснила військовослужбовиця.

Риж зауважила, що комплекс "слабкості" часом не дозволяє бійцям звертатися по допомогу психологів. Вона розповіла історію з власного досвіду.

"Один побратим, який вперше побував у бою, отримав дуже великий стрес, його весь час сіпало, і це не припинялося. Він пережив страх загибелі. Я йому запропонувала (психологічну – ред.) допомогу, і він начебто погодився. Але найбільший його страх був, що його засудять побратими за те, що не опанував себе. Він поговорив зі своїм командиром, той його підтримав, і він заспокоївся. Отже, страх померти виявився слабшим, ніж страх бути незрозумілим для людей", – розповіла військова.

На її думку, емоційний стан солдатів на фронті є одним із найважливіших факторів боєздатності армії.

Раніше Олена Риж пояснила, що стримує українців від мобілізації. Також вона розповіла про те, чи є гендерна дискримінація жінок у ЗСУ.

Олена Риж – українська військовослужбовиця, стрільчиня-санітарка у штурмовій роті 47-ї ОМБр "Маґура". Брала участь у наступальній кампанії на Запоріжжі та у важких боях під Авдіївкою. До повномасштабного вторгнення працювала у ресторанному бізнесі.

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