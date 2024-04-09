Психологическая помощь на фронте: военнослужащая назвала проблемы

По словам Елены Рыж, психологов на фронте гораздо меньше, чем людей, которым нужна их помощь.

После двух лет полномасштабной войны на фронте все еще ощущается нехватка квалифицированных психологов, а бойцы до сих пор часто стесняются обращаться к ним за помощью.

Об этом рассказала военная медикиня Елена Рыж, передает "Укринформ".

По ее словам, сейчас у каждого наименьшего подразделения есть свой психолог или капеллан. Но все равно психологов гораздо меньше, чем людей, которым нужна их помощь.

"Во-вторых, пока человек сам не захочет получить (психологическую – ред.) помощь, это не имеет смысла. В-третьих, данный психолог может не подходить человеку, а в армии выбор невелик. И нам надо говорить, что это нормально – искать психолога, если не в подразделении, то извне", – объяснила военнослужащая.

Рыж заметила, что комплекс "слабости" подчас не позволяет бойцам обращаться за помощью психологов. Она рассказала историю из собственного опыта.

"Один побратим, впервые побывавший в бою, получил очень большой стресс, его все время дергало, и это не прекращалось. Он пережил страх гибели. Я ему предложила (психологическую – ред.) помощь, и он вроде бы согласился. Но самый большой его страх был, что его осудят побратимы за то, что не овладел собой. Он поговорил со своим командиром, тот его поддержал, и он успокоился. Итак, страх умереть оказался слабее, чем страх быть непонятным для людей", — рассказала военная.

По ее мнению, эмоциональное состояние солдат на фронте является одним из важнейших факторов боеспособности армии.

Ранее Елена Рыж объяснила, что удерживает украинцев от мобилизации. Также она рассказала о том, есть ли гендерная дискриминация женщин в ВСУ.

Елена Рыж – украинская военнослужащая, стрелок-санитарка в штурмовой роте 47-й ОМБр "Магура". Участвовала в наступательной кампании на Запорожье и в тяжелых боях под Авдеевкой. До полномасштабного вторжения работала в ресторанном бизнесе.

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