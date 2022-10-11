Путін хоче вбивати українців холодом і голодом - Подоляк

Росія хоче вбивати холодом і голодом українців. Вони зловтішаються, коли відчувають, що можуть знищити якусь ТЕЦ.

Фюрер Путін хоче вбивати українців холодом і голодом, тому окупанті обстрілюють ракетами українські ТЕЦ.

Про це в ефірі каналу “FreeДом” повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, росіяни ментально застрягли в 30 роках минулого століття. Тоді радянський союз чинив кривавий терор, зокрема, проти українців.

“Вони хочуть, щоб у нас не було взимку ні опалення, ні електрики, ні питної води, щоб ми вмирали. Мало того, вони не хочуть, щоб ми мали хоч якийсь комфорт. У них в очах написано: “Ми хочемо, щоб ви вмирали від найстрашніших мук”. Це не образні висловлювання. РФ сьогодні на рівні своєї пропаганди та на рівні еліт щиро хоче масових смертей”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що Зеленський і Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі.

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