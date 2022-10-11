Путин хочет убивать украинцев холодом и голодом — Подоляк

Россия хочет убивать холодом и голодом украинцев. Они злорадствуют, когда чувствуют, что могут уничтожить какую-нибудь ТЭЦ.
Фюрер Путин хочет убивать украинцев холодом и голодом, поэтому оккупанты обстреливают ракетами украинские ТЭЦ.
Об этом в эфире канала FreeДом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, россияне ментально застряли в 30-х годах прошлого века. Тогда советский союз совершал кровавый террор, в частности, против украинцев.
"Они хотят, чтобы у нас не было зимой ни отопления, ни электричества, ни питьевой воды, чтобы мы умирали. Мало того, они не хотят, чтобы у нас был хоть какой-то комфорт. У них в глазах написано: "Мы хотим, чтобы вы умирали от самых страшных мучений". Это не образные высказывания. РФ сегодня на уровне своей пропаганды и на уровне элит искренне желает массовых смертей”, — подчеркнул Михаил Подоляк.
Напомним, что Зеленский и Путин примут участие в саммите G20 на Бали.
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