Ракетний удар по Покровську: кількість постраждалих зросла

Росіяни запустили по місту дві ракети 7 серпня.

У Покровську на Донеччині внаслідок ракетного удару окупантів станом на ранок 8 серпня зросла кількість постраждалих – 67 поранено, з них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей, загинуло 7 осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Наразі у Покровську відновлюють розбір завалів, які вночі були призупинені через високу загрозу повторних обстрілів.

Нагадаємо, армія РФ у понеділок ввечері, 7 серпня, завдала ракетного удару по центру Покровська. Окупанти з недовгим інтервалом запустили по місту дві ракети, щоб, ймовірно, вбити працівників екстрених служб, які приїхали рятувати людей.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про російський терористичний удар.

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