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Ракетний удар по Запоріжжю: є постраждалі, що відомо

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Ракетний удар по Запоріжжю: є постраждалі, що відомо

Фото: ТСН.ua

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, у результаті постраждали люди. Подробиці уточнюються.

Вранці 30 вересня російська армія завдала ракетного удару по околиці Запоріжжя. У результаті постраждали люди, їх кількість невідома.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці подій працюють відповідні служби", - написав він.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, близько 7:10 ранку в Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Росія вдарила по місту ракетами. За словами очевидців, було чутно понад 12 вибухів

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