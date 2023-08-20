Резніков анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн": про яке озброєння говоритимуть

Резніков пояснив, про яке озброєння йтиметься на новому засіданні.
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн". Відбудеться воно у вересні 2023 року.
Про це він сказав в інтерв'ю на на Youtube-каналі Андріани Кучер.
Міністр наголосив, що засідання у форматі "Рамштайн" для України залишаються важливими, оскільки там обговорюються питання озброєння.
У вересні йтиметься про посилення української системи ППО, наголосив Резніков.
"Більше ракет, більше систем, більше радарів, плюс авіація як елемент протиповітряної оборони. Друге питання - це артилерія та амуніція до неї. Третя річ - це бронетехніка всіх видів", - пояснив Олексій Резніков.
Нагадаємо, у липні відбулось 14 засіданні у форматі "Рамштайн". Тоді йшлось про постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України.
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