Ліки від раку: п’ять найновіших винаходів медицини

Оскільки Існує понад 200 типів раку, які можуть бути розділені на різні підтипи, не йдеться про якусь одну панацею.

Людство уже багато років намагається подолати онкологічні захворювання і в сучасній медичній науці з’явилися перспективні прориви для створення ефективних ліків від раку. Оскільки Існує понад 200 типів раку, і всі вони можуть бути розділені на різні підтипи, не йдеться про якусь одну панацею. Однак поєднання багатьох різних методів лікування означає, що можна перемогти рак для кожного типу.

Британське видання The Telegraph зібрало інформацію про п’ятірку найважливіших винаходів у цій сфері.

Анігілятор пухлин

Дослідники в США розробили молекулу, яка, ймовірно, “знищує всі великі пухлини”, залишаючи здорові клітини неушкодженими.

Експериментальна таблетка від раку, яка має кодову назву AOH1996, приймається двічі на день і блокує білок, який називається ядерним антигеном проліферуючих клітин (PCNA). У мутованій формі PCNA має вирішальне значення для росту та відновлення пухлин і зустрічається в усіх видах раку.

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AOH1996 показав перспективність у 70 клітинних лініях, включаючи рак молочної залози, простати, мозку, яєчників, шийки матки, шкіри та легенів. Зараз його випробовують на людях, у яких стандартне лікування, наприклад хіміотерапія, не спрацювало.

Якщо випробування та оцінка на безпеку та ефективність пройде успішно, у медичній практиці у Великій Британії препарат зможуть застосовувати через п’ять-десять років.

Препарати для посилення імунної системи

Препарати під назвою “інгібітори контрольних точок” блокують здатність раку вимикати імунну систему. Найвідоміші інгібітори контрольних точок націлені на білок вимкненого типу PD-1. Препарат релатлімаб блокує ще один білок-вимикач LAG-3, що спрацьовує на більшій кількості типів раку.

Новий препарат, який поєднує релатлімаб з інгібітором контрольних точок PD-1 під назвою nivolumab (Opdivo), нещодавно був схвалений Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США для поширеної меланоми.

Інші препарати, націлені на LAG-3, випробовуються для лікування множинної мієломи, раку стравоходу та шлунка, серед інших видів раку.

Ці препарати оцінюються для лікування меланоми на пізніх стадіях, рішення має бути ухвалене в грудні 2023 року, а найближчими роками очікується отримання додаткових дозволів.

Вакцини проти раку

Три з чотирьох смертей від раку відбуваються тому, що він поширюється на інші органи, що часто трапляється після періоду, коли ракові клітини йдуть у стан “сплячки”, стаючи непомітними перед тим, як прокинутися та утворити пухлини.

Вакцина проти раку не тільки навчає імунну систему розпізнавати початковий рак і боротися з ним, але також вчить імунну систему розпізнавати будь-які бродячі клітини, щоб їх можна було вилучити, якщо вони стануть активними.

У розробці є кілька різних типів вакцин проти раку, які діють дещо по-різному. Багато хто використовує технологію мРНК, яка використовується для створення вакцин проти Covid.

До 2021 року було розпочато клінічні випробування понад 20 таких вакцин проти раку, який важко піддається лікуванню, зокрема гліобластоми підшлункової залози та мозку.

У липні 2023 року британський уряд підписав угоду з фармацевтичною компанією BioNTech SE про забезпечення до 10 000 пацієнтів Великобританії вакцинами проти раку до 2030 року.

Флеш-променева терапія

Під час флеш-променевої терапії випромінювання подається в тисячу разів швидше, ніж при звичайній променевій терапії.

Терапевтичну дозу можна ввести за частки секунди. Ця інтенсивність пошкоджує ДНК у ракових клітинах, але на 50 відсотків менше шкодить нормальним клітинам.

Таку терапію можна буде використовувати для лікування раку мозку, легенів або шлунково-кишкового тракту, який важко вбити, де здорові тканини, що оточують пухлини, особливо вразливі до пошкодження радіаційним опроміненням.

Наразі цей метод проходить випробування і мине щонайменше 10 років, коли буде застосовуватися на практиці.

Супервіруси

Сконструйовані віруси, створені для інфікування ракових клітин, фактично змушують ракові пухлини знищувати себе.

Вірус вводять безпосередньо в пухлини. Потім він захоплює та замінює ДНК пухлини, щоб відтворити себе. Коли вірус росте в ракових клітинах, він розриває їх, а потім поширюється на інші клітини, водночас спонукаючи імунну систему боротися з раком у всьому тілі.

З вірусу простого герпесу, який викликає герпес, створено новий терапевтичний вірус RP1. Існують також “сестринські віруси” RP2 і RP3, які були розроблені для лікування більш імунологічно стійких пухлин.

Під час випробувань дослідники використовували сконструйований вірус, щоб підвищити ефективність імунотерапії при пухлинах мозку. Його також випробували у Великій Британії на невеликій кількості пацієнтів із запущеними стадіями раку, включаючи рак шкіри, очей, стравоходу та голови та шиї. Результати обнадійливі.

Протягом наступних трьох-п’яти років віруси RP можуть бути доступні для пацієнтів Національної служби охорони здоров’я Великої Британії.

Нагадаємо, раніше вчені зі США з'ясували, який неочевидний симптом може сигналізувати про розвиток онкології.

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