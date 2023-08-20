Лекарство от рака: пять новейших изобретений медицины

Поскольку существует более 200 типов рака, которые могут быть разделены на различные подтипы, речь не идет о какой-то одной панацее.

Человечество уже много лет пытается преодолеть онкологические заболевания и в современной медицинской науке появились перспективные прорывы для создания эффективного лекарства от рака. Поскольку существует более 200 типов рака, и все они могут быть разделены на разные подтипы, речь не идет о какой-то одной панацее. Однако сочетание многих разных методов лечения означает, что можно победить рак для каждого типа.

Британское издание The Telegraph собрало информацию о пятерке важнейших изобретений в этой сфере.

Аннигилятор опухолей

Исследователи в США разработали молекулу, которая, вероятно, "уничтожает все крупные опухоли", оставляя здоровые клетки невредимыми.

Экспериментальная таблетка от рака, которая имеет кодовое название AOH1996, принимается дважды в день и блокирует белок, называемый ядерным антигеном пролиферирующих клеток (PCNA). В мутированной форме PCNA имеет решающее значение для роста и восстановления опухолей и встречается во всех видах рака.

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AOH1996 показал перспективность в 70 клеточных линиях, включая рак молочной железы, простаты, мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких. Сейчас его испытывают на людях, у которых стандартное лечение, например, химиотерапия, не сработало.

Если испытание и оценка безопасности и эффективности пройдет успешно, в медицинской практике в Великобритании препарат смогут применять через пять-десять лет.

Препараты для усиления иммунной системы

Препараты под названием "ингибиторы контрольных точек" блокируют способность рака отключать иммунную систему. Самые известные ингибиторы контрольных точек ориентированы на белок выключенного типа PD-1. Препарат релатлимаба блокирует еще один белок-выключатель LAG-3, срабатывающий на большем количестве типов рака.

Новый препарат, сочетающий релатлимаб с ингибитором контрольных точек PD-1 под названием nivolumab (Opdivo) недавно был одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США для распространенной меланомы.

Другие препараты, нацеленные на LAG-3, испытываются для лечения множественной миеломы, рака пищевода и желудка, среди других видов рака.

Эти препараты оцениваются для лечения меланомы на поздних стадиях, решение должно быть принято в декабре 2023 года, а в ближайшие годы ожидается получение дополнительных разрешений.

Вакцины против рака

Три из четырех смертей от рака происходят потому, что он распространяется на другие органы, часто встречающиеся после периода, когда раковые клетки уходят в состояние "спячки", становясь незаметными перед тем, как проснуться и образовать опухоли.

Вакцина против рака не только учит иммунную систему распознавать исходный рак и бороться с ним, но также учит иммунную систему распознавать любые бродячие клетки, чтобы их можно было удалить, если они станут активными.

В разработке существует несколько различных типов вакцин против рака, которые действуют несколько по-разному. Многие используют технологию мРНК, которая используется для создания вакцин против Covid.

К 2021 году были начаты клинические испытания более 20 таких вакцин против рака, которые трудно поддаются лечению, в частности глиобластомы поджелудочной железы и мозга.

В июле 2023 года британское правительство подписало соглашение с фармацевтической компанией BioNTech SE об обеспечении до 10 000 пациентов Великобритании вакцинами против рака до 2030 года.

Флеш-лучевая терапия

Во время флеш-лучевой терапии излучение подается в тысячу раз быстрее, чем при обычной лучевой терапии.

Терапевтическую дозу можно ввести в течение доли секунды. Эта интенсивность повреждает ДНК в раковых клетках, но на 50 процентов меньше вредит нормальным клеткам.

Такую терапию можно использовать для лечения рака мозга, легких или желудочно-кишечного тракта, который трудно убить, где здоровые ткани, окружающие опухоли, особенно уязвимы к повреждению радиационным облучением.

В настоящее время этот метод проходит испытание и пройдет не менее 10 лет, когда будет применяться на практике.

Супервирусы

Сконструированные вирусы, предназначенные для инфицирования раковых клеток, практически вынуждают раковые опухоли уничтожать себя.

Вирус вводят непосредственно в опухоли. Затем он захватывает и заменяет ДНК опухоли, чтобы воспроизвести себя. Когда вирус растет в раковых клетках, он разрывает их, а затем распространяется на другие клетки, одновременно побуждая иммунную систему бороться с раком во всем теле.

Из вируса простого герпеса, вызывающего герпес, создан новый терапевтический вирус RP1. Существуют также "сестринские вирусы" RP2 и RP3, разработанные для лечения более иммунологически устойчивых опухолей.

В ходе испытаний исследователи использовали сконструированный вирус, чтобы повысить эффективность иммунотерапии при опухолях мозга. Его также опробовали в Великобритании на небольшом количестве пациентов с запущенными стадиями рака, включая рак кожи, глаз, пищевода и головы и шеи. Результаты обнадеживающие.

В течение следующих трех-пяти лет вирусы RP могут быть доступны для пациентов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Напомним, ранее учёные из США выяснили, какой неочевидный симптом может сигнализировать о развитии онкологии.

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