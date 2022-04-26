Резніков прокоментував історичну зустріч у Рамштайні: "Справжні друзі України"

Міністр оборони Олексій Резніков подякував представникам Бази Повітряних сил США в Рамштайні, які підтвердили свою готовність допомогти Україні у війні з Росією.

Про це міністр оборони написав на своїй сторінці у соцмережі.

“Знаменна зустріч із Базою Повітряних Сил США у Рамштайні. Справжні друзі України, які стоять з нами, зібралися разом, щоби підтримати нас у битві за свободу та демократію. Вдячний Міністру оборони Ллойду Остіну за його лідерство”, - зазначив Олексій Резніков.

Він також додав, що на зустрічі, що відбулася 26 квітня, зібралося 40 представників "відважних націй".

Зі свого боку, представники Бази Повітряних сил США назвали зустріч “історичною”.

“Країни всього світу активізуються, щоб задовольнити нагальні потреби України. Сьогоднішня історична зустріч у Рамштайні підтвердила безпрецедентну згуртованість союзників та партнерів США у підтримці спільної справи”, - наголосили у пресслужбі Бази Повітряних сил США.

Нагадаємо, що протягом доби українські військові знищили 11 повітряних цілей російських окупантів, зокрема – три літаки.

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