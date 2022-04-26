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Німеччина дозволила постачати Україні зенітні САУ Gepard - Крістіна Ламбрехт

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Німеччина дозволила постачати Україні зенітні САУ Gepard - Крістіна Ламбрехт

Фото: DW

Німеччина таки дозволила постачати Україні зенітні САУ Gepard.

Також ця держава оголосила про навчання українських військових на цій техніці. 

Про це під час пресконференції сказала міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, пише Spiegel.

Таким чином, компанія Krauss-Maffei Wegmann отримує зелене світло на продаж так званих танків Gepard із колишніх запасів Бундесверу. Їх також можна використовувати в бою проти наземних цілей. 

"Gepard – це саме те, що зараз потрібно Україні, щоб захистити повітряний простір із землі", – сказала Ламбрехт на базі ВПС США Рамштайн у Німеччині. 

Нагадаємо, міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити підтримку України у війні з РФ.

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