Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Германия разрешила поставлять Украине зенитные САУ Gepard — Кристина Ламбрехт

Дата публикации
Просмотры
2411
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Германия разрешила поставлять Украине зенитные САУ Gepard — Кристина Ламбрехт

Фото: DW

Германия позволила поставлять Украине зенитные САУ Gepard.

Также это государство объявило об обучении украинских военных на этой технике.

Об этом во время пресс-конференции сказала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, пишет Spiegel.

Таким образом компания Krauss-Maffei Wegmann получает зеленый свет на продажу так называемых танков Gepard из бывших запасов Бундесвера. Их также можно использовать в бою против наземных целей.

"Gepard – это именно то, что сейчас нужно Украине, чтобы защитить воздушное пространство с земли", – сказала Ламбрехт на базе ВВС США Рамштайн в Германии.

Напомним, министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с РФ.

Читайте также:

В Черниговской области восстанавливают сети, привезли 5 комплектов "Старлинк" (на жестовом языке)

В Черниговской области восстанавливают сети, привезли 5 комплектов "Старлинк" (на жестовом языке)
Следующая публикация