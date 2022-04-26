Германия разрешила поставлять Украине зенитные САУ Gepard — Кристина Ламбрехт

Германия позволила поставлять Украине зенитные САУ Gepard.

Также это государство объявило об обучении украинских военных на этой технике.

Об этом во время пресс-конференции сказала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, пишет Spiegel.

Таким образом компания Krauss-Maffei Wegmann получает зеленый свет на продажу так называемых танков Gepard из бывших запасов Бундесвера. Их также можно использовать в бою против наземных целей.

"Gepard – это именно то, что сейчас нужно Украине, чтобы защитить воздушное пространство с земли", – сказала Ламбрехт на базе ВВС США Рамштайн в Германии.

Напомним, министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с РФ.

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