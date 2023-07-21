РФ перекинула новий загін диверсантів на кордоні з Україною

Завданням ворожих бойовиків є проведення диверсійних дій на території України.

Армія РФ перекинула новий загін окупантів до Брянської області для проведення завдань на території України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що загін 24-ої окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити прибув до міста Стародуб Брянської області. Він має змінити аналогічний загін 22-ої бригади.

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"Завданням ворожих бойовиків є проведення диверсійних дій на території України, та протидія місцевим брянським партизанам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ПВК "Вагнер" може відкрити базу в Білорусі в Гомельській області поблизу кордону з Україною.

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