РФ ударила по навчальному закладу в Куп'янську: є постраждалі

Російські війська атакували навчальний заклад у Куп'янську Харківської області, внаслідок чого постраждали 35-річний чоловік і 57-річна жінка.

Про це повідомила Харківська ОВА.

За даними обласної військової адміністрації, близько 16:00 окупанти завдали удару по Куп'янську, влучивши по території навчального закладу. Внаслідок атаки постраждали 35-річний чоловік і 57-річна жінка, які отримали вибухові поранення. Потерпілі госпіталізовані до місцевого медичного закладу.

На місці події працюють відповідні служби, які ліквідують наслідки обстрілу. Окрім того, ворог атакував село Курилівка в Куп'янському районі, внаслідок чого виникло займання сухої трави. Місцеві служби оперативно займаються його ліквідацією.

Нагадаємо, ворог скинув 4 КАБи на Херсон: постраждали 20 людей, є руйнування.

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