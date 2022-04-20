Росія додала 17 батальйонних груп в Україні за останній тиждень – джерело в Пентагоні

Росія додала 17 батальйонних груп в Україні за останній тиждень – джерело в Пентагоні

Росія додала в Україні 17 батальйонних тактичних груп (БТГ) за минулий тиждень і ще чотири БТГ ¬¬¬– лише за останні 24 години.

Загалом, за оцінками США, на території України зараз перебувають 82 російські БТГ.

Про це пише CNN з посиланням на представника оборони США.

За даними джерела, з чотирьох російських батальйонних тактичних груп, доданих за останні 24 години, три вийшли на схід ­– на Донбас.

"Ці батальйонні тактичні групи не обов’язково є просто солдатами піхоти. Вони функціонально влаштовані", – сказав високопосадовець з оборони США.

"Також важливо пам’ятати, що деякі з цих батальйонних тактичних груп – я думаю, що всі ми звикли говорити про них, ніби вони всі піхота чи щось таке. Вони – ні, вони функціонально влаштовані. Хтось піхотний, хтось артилерійський, хтось бронетанковий, механізований, і тому я не знаю, яка тут суміш", – додав чиновник.

Нагадаємо, станом на 14 квітня, за даними Пентагону, на сході та півдні України перебували 65 російських батальйонних тактичних груп.

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