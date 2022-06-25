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Росія двома ракетами обстріляла Рівненщину: перші подробиці

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Росія двома ракетами обстріляла Рівненщину: перші подробиці

Фото: Фото з відкритих джерел

Російські окупанти в суботу, 25 червня, ракетами обстріляли Рівненську область.

Загарбники поцілили в об'єкти цивільної інфраструктури. 

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

"Остання повітряна тривога виявилась невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетних удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо без жертв. Виїхав на місце події", - повідомив Коваль. 

Голова Рівненської ОВА пообіцяв згодом розповісти подробиці ракетного обстрілу. 

Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 25 червня випустили по території України щонайменше 60 ракет. Вони були запущені з території Білорусі та Чорного моря.

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