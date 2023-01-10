Росія масовано обстріляла газопроводи на Донеччині: які наслідки

Окупанти почали 2023 рік із обстрілів газопроводів на Донеччині.

Російські військові протягом першого тижня 2023 року масовано обстріляли газову мережу Донеччини.

Про це повідомила пресслужба НАК “Нафтогаз України”.

Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено газопроводи наземних і підземних мереж. Наразі фахівці лагодять їх, щоб зберегти тепло для мешканців Донецької області.

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“Понад 200 метрів газопроводу було збито з пор, внаслідок чого відбулася його деформація. Але попри інтенсивні атаки ворога протягом тижня фахівцям області вдалося відновити газопостачання до майже 15 тисяч абонентів”, — йдеться у повідомленні.

Від 2 до 9 січня “Донецькоблгаз” вдалося поновити постачання газу до понад 2 тисяч абонентів приватного сектору. Також активна робота тривала та продовжуватиметься цього тижня у багатоквартирних будинках.

За перший тиждень 2023 року газовики під’єднали 8 543 квартири. Загалом відновлено газопостачання до 191 443 абонентів Донецької області у 79 населених пунктах.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 20 грудня вкотре обстріляли об'єкт нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз". Ворожі ракети влучили в один з об’єктів на Харківщині.

Вдень 20 грудня резервуари нафтопереробного підприємства все ще горіли.

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