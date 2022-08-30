Росія навмисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС – Подоляк

Окупанти намагаються змусити місію дістатися до ЗАЕС через Крим/ОРДЛО.
Росія обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до Запорізької АЕС.
Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Все передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, до України прибула місія Міжнародної агенції з атомної енергії і найближчими днями попрямує до Запорізької атомної електростанції.
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