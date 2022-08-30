Зеленський звільнив голову Старобільської РДА на Луганщині

Віталій Кононов був призначений на посаду у березні 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Віталія Кононова з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області.

Відповідне розпорядження №152/2022-рп опубліковане на сайті глави держави.

"Звільнити Кононова Віталія Васильовича з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, у березні 2021 року Володимир Зеленський видав низку розпоряджень про призначення 13 нових керівників районних державних адміністрацій (РДА) в 10 областях, зокрема Віталій Кононов був призначений на посаду голови Старобільської РДА.

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