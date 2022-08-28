Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Президент України звільнив заступника командувача Національної гвардії України.
Йдеться про 52-річного генерал-лейтенанта Ярослава Сподара.
Про це йдеться в указі №616/2022 від 26 серпня, який опублікований на сайті президента 28 серпня.
"Звільнити Сподара Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України", - сказано в указі.
Нагадаємо, Зеленський після таємної наради попередив окупантів про наслідки через обстріли. Президент у своєму зверненні наголосив, що тільки робота на результат дає право займати державні посади і про це повинні пам'ятати усі посадовці.
Читайте також:
- "Смертний вирок": у Зеленського заявили, що він не погоджується на переговори з РФ, попри ризики
- Зеленський провів таємну нараду з представниками сектору оборони й безпеки
- "Народ перемагає завжди": Зеленський пояснив, чому Україна переможе та анонсував нагороди для друзів країни