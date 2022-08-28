Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Дата публікації
Перегляди
3054
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Фото: Офіс президента України

Президент України звільнив заступника командувача Національної гвардії України.

Йдеться про 52-річного генерал-лейтенанта Ярослава Сподара. 

Про це йдеться в указі №616/2022 від 26 серпня, який опублікований на сайті президента 28 серпня. 

"Звільнити Сподара Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України", - сказано в указі.

Нагадаємо, Зеленський після таємної наради попередив окупантів про наслідки через обстріли. Президент у своєму зверненні наголосив, що тільки робота на результат дає право займати державні посади і про це повинні пам'ятати усі посадовці. 

Читайте також:

Окупанти в Донецьку тимчасово, а Україна і життя на Донбас повернуться обов'язково!

Окупанти в Донецьку тимчасово, а Україна і життя на Донбас повернуться обов'язково!

Повʼязані теми:

Наступна публікація