Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Йдеться про 52-річного генерал-лейтенанта Ярослава Сподара.

Про це йдеться в указі №616/2022 від 26 серпня, який опублікований на сайті президента 28 серпня.

"Звільнити Сподара Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України", - сказано в указі.

Нагадаємо, Зеленський після таємної наради попередив окупантів про наслідки через обстріли. Президент у своєму зверненні наголосив, що тільки робота на результат дає право займати державні посади і про це повинні пам'ятати усі посадовці.

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