Зеленський провів таємну нараду з представниками сектору оборони й безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів нараду у режимі "таємно" з представниками сектору оборони й безпеки.

Про це повідомили в Офісі президента.

"На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони", - зазначили в ОП.

Учасники наради заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони.

Також було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів Верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, стало відомо, хто підірвав Північно-Кримський канал. За підрив Північно-Кримського каналу на Херсонщині судитимуть Заступника командувача Чорноморського флоту РФ і командира бригади.

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