Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией

Речь идет о 52-летнем генерал-лейтенанте Ярославе Сподаре.

Об этом говорится в указе №616/2022 от 26 августа, опубликованном на сайте президента 28 августа.

"Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", — говорится в указе.

Напомним, Зеленский после тайного совещания предупредил оккупантов о последствиях из-за обстрелов. Президент в своем обращении подчеркнул, что только работа на результат дает право занимать государственные должности и об этом должны помнить все должностные лица.

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