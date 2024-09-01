Росія не дозволяє мешканцям евакуюватись з Курської області – ЗСУ

Росія відмовляється надати гуманітарний коридор для евакуації цивільних осіб з Курської області. Тим часом російські війська продовжують обстрілювати мирні міста та села, а місцеві мешканці звертаються до українських військових зі скаргами на те, що не мають можливості виїхати.

Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник під час телемарафону.

Речник зазначив, що українські військові спілкуються з жителями прикордонних населених пунктів Курської області. Місцеві жителі висловлюють бажання миру і просять або припинення бойових дій, або надання гуманітарного коридору для евакуації, але Росія не забезпечує таку можливість.

Він також зазначив, що російська армія обстрілює населені пункти, де немає військових, використовуючи керовані авіаційні бомби та дрони. Зокрема, нещодавно був зруйнований льодовий стадіон у Суджі та школа-інтернат.

Мисник додав, що Сили оборони намагаються створити нормальні умови на контрольованих територіях, проте більшість мешканців Суджі змушені ночувати в підвалах через постійні обстріли.

Нагадаємо, у Курській області бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади захопили новітній російський Т-90М, чотири Т-80 БВМ і два Т-72. З початку операції українські десантники затрофеїли сім російських танків.

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