На Курщині десантники "затрофеїли" сім російських танків

У Курській області бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади захопили новітній російський Т-90М, а також чотири Т-80 БВМ і два Т-72. З початку операції в цьому регіоні українські десантники затрофеїли сім російських танків.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Я завжди мріяв захопити російський танк", - поділився один з українських десантників у відео, яке опублікувала бригада.

Повідомляється, що в перші дні боїв у Курській області на околицях міста Суджа вдалося захопити кілька нових Т-80 БВМ. Офіцер-танкіст з Галицької бригади зазначив, що ці танки стануть важливим підсиленням для танкових підрозділів львівських десантників у майбутніх боях з російськими військами. Він також додав, що деякі з захоплених танків мають невеликий пробіг і недавно були виготовлені, проте потребують ремонту.

Нагадаємо, українські військові в Луганській області отримали новий трофей у вигляді модернізованої 152-мм самохідної гаубиці 2С19М2 Мста-СМ2.

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