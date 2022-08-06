Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія стягнула 25 тисяч військових для оточення Миколаєва - The Times

Дата публікації
Перегляди
2905
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія стягнула 25 тисяч військових для оточення Миколаєва - The Times

Фото: Миколаївська обласна рада

Російське командування планує оточити Миколаїв.

Росія стягнула 25 тисяч військових на південь України для оточення Миколаєва.   

Про це пише видання The Times.

За останні тижні до регіону були перекинуті дев'ять російських підрозділів з Донбасу та Криму чисельністю по 500-800 осіб.

За даними видання, 10 тисяч військових РФ перебувають на західному березі Дніпра. Їх мета –  оточення Миколаєва.

"Це відповідь Росії на заяви про контрнаступ та успішне просування української армії, що пересунули лінію фронту за останній місяць приблизно на 2 кілометри від Миколаєва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступ на Миколаїв необхідний для подальшого просування на Одесу. Наступ також може бути необхідний РФ, щоб мости через Дніпро на Херсонщині опинилися за межами досяжності систем HIMARS, які Україна отримала від партнерів.

Нагадаємо, Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва найближчим часом.

Читайте також: 

Обстріл Миколаєва: 22 людини поранені, серед них - дитина

Обстріл Миколаєва: 22 людини поранені, серед них - дитина

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація