Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія стягує війська на окуповану Херсонщину - депутат облради Хлань

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
971
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія стягує війська на окуповану Херсонщину - депутат облради Хлань

Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Хлань вважає, що Росія готується до оборони в окупованому регіоні.

На окупованій частині Херсонської області побільшало російських окупантів. Ймовірно росіяни побоюються нового наступу ЗСУ. 

Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Херсонщина. Зафіксовано збільшення військових в окупованій частині області. Набагато. Обрили окопами увесь берег, наставили додаткових блокпостів. Схоже, дуже бояться і мова йде про захист позицій, а не навпаки, як обіцяє російська пропаганда", - написав Хлань. 

Ситуація на Херсонщині 

11 листопада ЗСУ звільнили окупований Херсон - єдиний обласний центр, який від 24 лютого захопила російська окупаційна армія. 

Російські окупанти відійшли на позиції на лівому березі Херсонщини, звідки регулярно обстрілюють звільнені українські населені пункти. Загарбники стріляють по Херсону та правобережжю, вбиваючи українців, які пережили жахи окупації. 

Читайте також:

Саміт миру проведуть 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Саміт миру проведуть 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
971
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація