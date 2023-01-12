Росія стягує війська на окуповану Херсонщину - депутат облради Хлань

Хлань вважає, що Росія готується до оборони в окупованому регіоні.

На окупованій частині Херсонської області побільшало російських окупантів. Ймовірно росіяни побоюються нового наступу ЗСУ.

Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Херсонщина. Зафіксовано збільшення військових в окупованій частині області. Набагато. Обрили окопами увесь берег, наставили додаткових блокпостів. Схоже, дуже бояться і мова йде про захист позицій, а не навпаки, як обіцяє російська пропаганда", - написав Хлань.

Ситуація на Херсонщині

11 листопада ЗСУ звільнили окупований Херсон - єдиний обласний центр, який від 24 лютого захопила російська окупаційна армія.

Російські окупанти відійшли на позиції на лівому березі Херсонщини, звідки регулярно обстрілюють звільнені українські населені пункти. Загарбники стріляють по Херсону та правобережжю, вбиваючи українців, які пережили жахи окупації.

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