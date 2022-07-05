Росія випустила по Україні з Чорного моря декілька ракет

Росія випустила по Україні з Чорного моря декілька ракет

Ввечері 5 липня Росія випустила по території України 3 крилаті ракети ворога, які летіли з Чорного моря.

Українська протиповітряна оборона збила три ворожі цілі.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил.

"Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря. Підрозділами протиповітряної оборони ПвК ''Захід'' збито три ракети ворога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові у вівторок, 5 липня, ракетами обстріляли Хмельницький район. Під час останньої повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Піщніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що Зафіксовано три ракетні удари по території Хмельницького району.

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