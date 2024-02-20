Росія виснажилась на Авдіївці — британська розвідка про те, що буде далі

Минулого тижня російські війська взяли під контроль Авдіївку на Донеччині та розташований поруч коксохімзавод. Роіяни можуть спробувати розширити свій територіальний контроль за межі міста, однак нині їм бракує боєздатності.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

"Цілком ймовірно, що російським військам бракує боєздатності, щоб негайно скористатися захопленням Авдіївки, і їм знадобиться період відпочинку та переозброєння. У найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки", - припускає розвідка Британії.

У відомстві нагадали, що і Авдіївка, і коксохім, які захопили окупанти, були осередками запеклих боїв від жовтня 2023 року і перебували на лінії фронту від 2014 року. Тепер українські сили відійшли на оборонні позиції на захід від Авдіївки.

Захоплення Авдіївки: що буде далі

Очільник Кремля Володимир Путін отримав нове вікно можливостей і не зупиниться на Авдіївці. Зайшовши до міста, ворог одразу почав масований наступ одразу на п’ятьох ділянках фронту. Збройні сили України змушені стримувати все нові і нові навали ворога навіть там, де ще пів року тому йшли у власний наступ. В Інституті вивчення війни (ISW) вже назвали причини та припустили, що спробує захопити РФ далі і на що реально здатний Путін.

Детальніше - в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна TSN.ua.

Читайте також: