Астрономи виявили найяскравіший об'єкт у Всесвіті: він у 500 трильйонів разів перевищує Сонце

Австралійські вчені виявили найяскравіший об'єкт у Всесвіті – квазар, який живиться чорною дірою та поглинає еквівалент Сонця за день.

Про це пише The Guardian.

Світло небесного об'єкта, що у 500 трильйонів разів яскравіше нашого Сонця, подорожувало понад 12 мільярдів років, щоб досягти Землі. Його маса приблизно у 17 мільярдів разів перевищує масу Сонця.

Вчені Австралійського національного університету вперше помітили його за допомогою 2,3-метрового телескопа в університетській обсерваторії Сайдінг-Спрінг Нового Південного Вельсу в Кунабарабрані. Потім підтвердили знахідку за допомогою дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії (ESO) з головним дзеркалом діаметром 8 метрів.

Астрономи виявили найяскравіший об'єкт у Всесвіті / Фото: ESO/M. Kornmesser/EPA

Результати дослідників ANU у співпраці з ESO, Мельбурнським університетом та французьким університетом Сорбонна були опубліковані в журналі Nature Astronomy.

Головний автор і доцент ANU Крістіан Вольф сказав, що це найяскравіший відомий об'єкт у Всесвіті, і що його неймовірна швидкість росту означає "величезне виділення світла та тепла" – і що він сумнівається, що його рекорд колись буде побитий.

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Світло випромінюється "акреційним диском" діаметром сім світлових років. У цьому диску матеріал втягується в чорну діру і обертається навколо неї, перш ніж перетне обрій подій.

Коли цей матеріал стикається з іншим матеріалом, він створює величезну кількість світла та тепла.

"Це схоже на гігантський осередок магнітної бурі з температурою 10 000 градусів за Цельсієм, всюди блискавки і вітер, що дме так швидко, що він міг би обігнути Землю за секунду", - сказав Вольф. "Цей грозовий осередок має діаметр сім світлових років, що на 50% більше, ніж відстань від нашої сонячної системи до наступної зірки в галактиці, Альфа Центавра".

Співавтор доктор Крістофер Онкен сказав, що дивно, що він залишався непоміченим так довго і "ховався на виду".

Вольф додав, що він мав два різні відчуття щодо цього відкриття.

"Одна частина спричиняє невеликий шок і трепет, коли ми представляємо це пекельне місце... Представляємо ці умови і те, що природа справді створює щось навіть більш екстремальне, ніж ми передбачали раніше", - сказав він. "Інший – трохи зухвалої радості – ми його знайшли! Природа не полегшує завдання, таке відчуття: "О, ось і ти!".

Нагадаємо, вчені з'ясували, де може ховатися загадкова дев'ята планета. Дослідники сильно звузили область пошуку.

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