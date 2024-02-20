У Криму екологічне лихо через війну – фото, відео

У районі Севастополя масово гинуть дельфіни та птахи.
У тимчасово окупованому Севастополі екологічне лихо через війну – масово гинуть дельфіни та птахи.
Про це повідомляє "Кримський вітер".
Як пише канал, на фото та відео лише невелика ділянка пляжу поряд із парком "Перемоги".
За словами біологів, після початку російської війни кількість мертвих особин збільшилася в рази. Морські тварини гинуть від забруднення води хімічними речовинами, акустичних травм від вибухів та роботи гідролокаторів. Птахи – переважно від забруднення води.
Нагадаємо, активісти в Сімферополі збираються бойкотувати "вибори" президента РФ.
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