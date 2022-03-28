Росія завдала ракетного удару по Рівненщині

У низці областей України триває повітряна тривога.

Російські військові завдали ракетного удару в Рівненській області по інфраструктурному об'єкту.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"Ворого завдав ракетного удару по Рівненській області. На місце виїхало ДСНС та хімічна лабораторія", - сказав він.

Коваль закликав жителів області залишатися в укриттях, допоки триває повітряна тривога. Наразі більше детелей немає. Інформації щодо постраждих не повідомлялося.

Варто зауважити, що у низці західних областей триває сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, за останні дні західні області України зазнали масованих ракетних обстрілів РФ. Зокрема, Росія випустили ракети по Рівненській, Волинській, Львівській областях.

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