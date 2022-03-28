Россия нанесла ракетный удар по Ровенщине

В ряде областей Украины продолжается воздушная тревога.
Российские военные нанесли ракетный удар в Ровенской области по инфраструктурному объекту.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль.
"Враг нанес ракетный удар по Ровенской области. На место выехали ГСЧС и химическая лаборатория", — сказал он.
Коваль призвал жителей области оставаться в укрытиях, пока продолжается воздушная тревога. Пока больше детелей нет. Информация о пострадавших не сообщалась.
Следует заметить, что в ряде западных областей продолжается сигнал воздушной тревоги.
Напомним, за последние дни западные области Украины подверглись массированным ракетным обстрелам РФ. В частности, Россия выпустила ракеты по Ровенской, Волынской, Львовской областях.
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