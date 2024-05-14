Росія знищила українські гелікоптери вдруге за два місяці — Forbes

Гелікоптери було знищено на пункті переозброєння та дозаправлення.

Три українські гелікоптери приземлилися поблизу лінії фронту. Російський безпілотник спостерігав за ними, і через кілька хвилин російська балістична ракета "Іскандер" вдарила по гелікоптерах.

Про це пише Forbes.

"Ця втрата є нищівною для невеликих авіаційних сил української армії та є ще одним свідченням того, що українці все ще намагаються підтримувати адекватну протиповітряну оборону вздовж 600-мильної лінії фронту ширшої війни Росії проти України", – йдеться у виданні.

За даними Forbes, постраждали пара ударних вертольотів Мі-24 і штурмовий вертоліт Мі-17, що їх супроводжував. Гвинтокрили виконували денні завдання в суботу, приземлилися на так званому "передовому пункті озброєння та дозаправлення" (FARP), перш ніж їх помітив ворожий дрон.

FARP – це поле поблизу лінії фронту, де гелікоптери можуть безпечно приземлитися, щоб війська підтримки могли примчати з вантажівками, навантаженими пальним і боєприпасами. Ідея полягає в тому, щоб екіпажі гелікоптерів швидко завершили дозаправлення та переозброєння і вилетіли, перш ніж ворог зможе націлитися.

"Українці щодня проводять операції FARP, оскільки їхні гелікоптери виконують місії на низькій висоті вздовж лінії фронту – доставляють провізію, доправляють поранених військових і кидають некеровані ракети на російські сили", – йдеться у Forbes.

Протягом перших двох років широкомасштабної війни FARP були відносно безпечними, ймовірно, через те, що українська ППО захищала пункти заправлення, а російський "ланцюг убивства" – процес виявлення цілей і отримання дозволу на атаку – був повільним.

Але боєприпаси української ППО закінчилися. Росія навчилася швидше наводитися та атакувати.

"Росія використовує нову технологію для покращення зв’язку між датчиками та стрільцями", – написав прапорщик британської армії Блер Баттерсбі.

Цієї весни російські безпілотники заходили глибше в український тил. Російські ракети й бомби почали націлюватися на найвразливіші та найцінніші українські засоби в тилу.

Американський генерал Клер Гілл і його колега пані майор Бріджит Дей передбачили цю проблему ще три роки тому. Армія США встановлювала великі FARP для десятків гелікоптерів. Але часи змінилися.

"Тільки тому, що це спрацювало в минулому, необов’язково означає, що це можна буде повторити. Концепція великих FARP має невеликі шанси на виживання", – написали військові.

Вони мали рацію навіть у випадках, коли FARP менші. 13 березня або незадовго до цього російський безпілотник помітив трійку штурмових вертольотів Мі-8 або Мі-17 зі складу 12-ї бригади армійської авіації української армії, які переозброювалися в полі в Новопавлівці.

Ракета "Іскандер" знищила два гелікоптери, вбивши щонайменше двох пілотів. Через два місяці це повторилося – і приблизно в тій самій місцевості.

За інформацією видання, від лютого 2022 року Україна втратила 40 вертольотів. Але були відреставровані деякі старі повітряні судна. Також отримується допомога від іноземних союзників. Однак це не означає, що українська армія не повинна хвилюватися. Кожен втрачений гелікоптер може означати двох або більше загиблих чи поранених членів екіпажу, а досвідчених авіаторів важче замінити, ніж борти.

"Втрати на вразливих FARP можуть тривати, якщо українці не прискорять процедури переозброєння та дозаправлення, не додадуть більше протиповітряної оборони над FARP або не перейдуть до безпечніших нічних операцій чи якоїсь комбінації всіх трьох", – пише видання.

Нагадаємо, в Москві тим часом згорів військовий гелікоптер. Відомо, що був підпалений російський військовий літак Ка-32 просто на московському летовищі. Він брав участь у війні проти України.

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