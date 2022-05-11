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Росіяни атакували ракетами Слов'янськ

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Росіяни атакували ракетами Слов'янськ

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

У середу, 11 травня, армія Російської Федерації обстріляла ракетами Слов’янськ у Донецькій області. 

Окупанти держави-терористки атакували два мікрорайони міста. Зазначається, що минулося без жертв. Ступінь руйнувань нараз з’ясовують. 

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях. 

"Дотримуйтесь спокою. Бережіть себе. Ми разом! Тримаємось!", - наголосив міський голова. 

Очільник громади закликав жителів не публікувати фото та відео наслідків обстрілів. 

Як повідомлялося, у Донецькій області окупанти зосередили усі зусилля у напрямку Рубіжного. Окупанти намагаються взяти місто під контроль. Також вони не припиняють штурмові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках.

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