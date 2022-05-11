Россияне атаковали ракетами Славянск

В среду 11 мая армия Российской Федерации обстреляла ракетами Славянск в Донецкой области.

Оккупанты государства-террориста атаковали два микрорайона города. Отмечается, что обошлось без жертв. Степень разрушений выясняют.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"Соблюдайте покой. Берегите себя. Мы вместе! Держимся!", — подчеркнул городской голова.

Глава общества призвал жителей не публиковать фото и видео последствий обстрелов.

Как сообщалось, в Донецкой области оккупанты сосредоточили все усилия в направлении Рубежного. Оккупанты пытаются взять город под контроль. Также они не прекращают штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях.

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