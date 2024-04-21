Росіяни можуть змінити плани щодо нового наступу - ISW

Україна отримає західну допомогу, а це змінить перебіг подій на полі бою.

Україна, ймовірно, перебуватиме у значно покращеному оперативному становищі до червня 2024 року.

Про це йдеться у звіті Інститутут вивчення війни.

"Російське військове командування, ймовірно, розгляне суттєві зміни у великомасштабній наступальній операції, яку воно, як очікується, почне у червні, хоча все ще може тривати за планом", - вважають експерти.

Українські сили, швидше за все, скористаються достатньою допомогою США у сфері безпеки, щоб стримати наступні російські операції в червні 2024 року.

За словами начальника Головного управління військової розвідки України (ГУР) Кирила Буданова, це ймовірний місяць, коли російські війська розпочнуть очікуваний великомасштабний літній наступ.

Російські військові, ймовірно, дійшли висновку, що українські сили не зможуть захиститись від поточних і майбутніх наступальних операцій Росії через затримки або повне припинення військової допомоги США.

"Це припущення було неодмінною частиною оперативного планування Росії цього літа", - зазначили аналітики.

Раніше аналітики повідомили, що що нестача зброї та ППО дозволяє окупантам просуватися на фронті.

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