Росіяни обговорюють план евакуації Повітряних сил із Криму – Братчук

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що питання можливої евакуації підрозділів Повітряних сил Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму розглядаються на вищих рівнях.

Про це він сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Ворог, як не дивно, зараз, у розпал війни, займається питаннями можливої евакуації своїх підрозділів, перш за все, Повітряних сил, з території тимчасово окупованого Криму. Природно, що сьогодні це не активна фаза, але питання евакуації вже піднімаються у вищому середовищі", - зазначив він.

Братчук також наголосив, що українські військові продовжують демонструвати свою боєздатність у повітряному просторі навіть без використання винищувачів F-16.

"Бо ті успіхи, які Україна демонструє у небі. А це у нас сьогодні ще немає паритету зі Збройними силами Росії саме у небі, поки що тимчасово. То ми чудово розуміємо, що коли авіаційний компонент українських сил стане потужнішим і активнішим (йдеться про літаки F-16 - ред.). Питання евакуації можуть перейти у практичну площину", — резюмував Сергій Братчук.

Нагадаємо, вранці 23 грудня окупанти перекрили Кримський міст і заявили про роботу ППО.

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