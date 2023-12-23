Россияне обсуждают план эвакуации Воздушных сил из Крыма – Братчук

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что вопросы возможной эвакуации подразделений Воздушных сил Российской Федерации из временно оккупированного Крыма рассматриваются на высших уровнях.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Враг, как ни странно, сейчас, в разгар войны, занимается вопросами возможной эвакуации своих подразделений, прежде всего, Воздушных сил, с территории временно оккупированного Крыма. Естественно, что сегодня это не активная фаза, но вопросы эвакуации уже поднимаются в высшей среде", – отметил он.

Братчук подчеркнул, что украинские военные продолжают демонстрировать свою боеспособность в воздушном пространстве даже без использования истребителей F-16.

"Ведь те успехи, которые Украина демонстрирует в небе. А это у нас сегодня еще нет паритета с Вооруженными силами России именно в небе, пока временно. Так мы прекрасно понимаем, когда авиационный компонент украинских сил станет более мощным и активным (речь идет о самолетах F-16 — ред.). Вопросы эвакуации могут перейти в практическую плоскость", — резюмировал Сергей Братчук.

Напомним, утром 23 декабря оккупанты перекрыли Крымский мост и заявили о работе ПВО.

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