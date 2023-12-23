Россияне обсуждают план эвакуации Воздушных сил из Крыма – Братчук

Оккупанты ведут разговоры об эвакуации с полуострова Крым.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что вопросы возможной эвакуации подразделений Воздушных сил Российской Федерации из временно оккупированного Крыма рассматриваются на высших уровнях.
Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.
"Враг, как ни странно, сейчас, в разгар войны, занимается вопросами возможной эвакуации своих подразделений, прежде всего, Воздушных сил, с территории временно оккупированного Крыма. Естественно, что сегодня это не активная фаза, но вопросы эвакуации уже поднимаются в высшей среде", – отметил он.
Братчук подчеркнул, что украинские военные продолжают демонстрировать свою боеспособность в воздушном пространстве даже без использования истребителей F-16.
"Ведь те успехи, которые Украина демонстрирует в небе. А это у нас сегодня еще нет паритета с Вооруженными силами России именно в небе, пока временно. Так мы прекрасно понимаем, когда авиационный компонент украинских сил станет более мощным и активным (речь идет о самолетах F-16 — ред.). Вопросы эвакуации могут перейти в практическую плоскость", — резюмировал Сергей Братчук.
Напомним, утром 23 декабря оккупанты перекрыли Крымский мост и заявили о работе ПВО.
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