Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: загинув чоловік

Армія РФ сьогодні, 12 жовтня, обстріляла житловий сектор в Чорнобаївці на Херсонщині.

Про це повідомили в ОВА.

"Обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Загинув 71-річний чоловік, він помер дорогою до лікарні. Також поранений один місцевий житель, йому надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у селищі пошкоджені десятки будинків, частково відсутнє електропостачання.

Раніше стало відомо, що окупанти влучили у дитячу лікарню в Херсоні.

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