Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: загинув чоловік

Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: загинув чоловік

Росіяни щодня обстрілюють Херсонщину / Фото: Поліція Херсонської області

Чоловік помер дорогою до лікарні.

Армія РФ сьогодні, 12 жовтня, обстріляла житловий сектор в Чорнобаївці на Херсонщині.

Про це повідомили в ОВА.

"Обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Загинув 71-річний чоловік, він помер дорогою до лікарні. Також поранений один місцевий житель, йому надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у селищі пошкоджені десятки будинків, частково відсутнє електропостачання.

Раніше стало відомо, що окупанти влучили у дитячу лікарню в Херсоні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
182
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація