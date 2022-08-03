Росіяни обстріляли Дніпропетровщину "Ураганами": поранено чоловіка

Російські окупанти вдень 3 серпня накрили вогнем Дніпропетровщину. Обстрілювали окупанти Криворізький район.
Росіяни вдень обстріляли з “Ураганів” Криворізький район на Дніпропетровщині.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Пообіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Наніс удар касетними снарядами з “Ураганів” по Зеленодольській громаді. Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні. У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків. На місці працюють фахівці - з’ясовують масштаби руйнувань”, - наголосив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що у Маріуполі зафіксували рух техніки окупантів в бік Бердянська.
Читайте також:
- В Україні на ціни в продуктовому кошику впливає імпортована інфляція - експерт
- Судно Razoni з українським зерном успішно пройшло перевірку в Стамбулі
- В Україні змінився алгоритм отримання водійського посвідчення: що відомо