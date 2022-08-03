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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину "Ураганами": поранено чоловіка

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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину "Ураганами": поранено чоловіка

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російські окупанти вдень 3 серпня накрили вогнем Дніпропетровщину. Обстрілювали окупанти Криворізький район. 

Росіяни вдень обстріляли з “Ураганів” Криворізький район на Дніпропетровщині. 

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Пообіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Наніс удар касетними снарядами з “Ураганів” по Зеленодольській громаді. Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні. У  Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків. На місці працюють фахівці - з’ясовують масштаби руйнувань”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що у Маріуполі зафіксували рух техніки окупантів в бік Бердянська.

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