Россияне обстреляли Днепропетровщину "Ураганами": ранен мужчина

Россияне днем обстреляли из "Ураганов" Криворожский район на Днепропетровщине.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

“В обед враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из "Ураганов" по Зеленодольской громаде. Ранен 73-летний мужчина. Он находится в больнице. В Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов. На месте работают специалисты – выясняют масштабы разрушений”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что в Мариуполе зафиксировали движение техники оккупантов в сторону Бердянска.

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