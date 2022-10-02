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Росіяни обстріляли дві громади у Сумській області

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Росіяни обстріляли дві громади у Сумській області

Фото: Associated Press

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти в Сумській області.

Росіяни у ніч проти 2 жовтня і вранці завдали ударів по двох громадах області: Зноб-Новгородській та Хотінській. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Зноб-Новгородську громаду росіяни атакували між 01:00 і 02:00. Було два обстріли. Загарбники били з міномету та САУ. Усього зафіксовано 12 приходів.

Близько 09:00 2 жовтня осіяни відкрили вогонь із САУ по Хотінській громаді. Було чотири "прильоти"

Нагадаємо, розпочалася 221 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки біля Біля Бахмута і Первомайського, авація уразила опорний пункт ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 жовтня.

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