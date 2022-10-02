Россияне обстреляли две общины в Сумской области

Российские войска продолжают обстреливать населённые пункты в Сумской области.
Россияне в ночь на 2 октября и утром нанесли удары по двум общинам области: Зноб-Новгородской и Хотинской. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.
Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
Зноб-новгородскую общину россияне атаковали между 01:00 и 02:00. Было два обстрела. Захватчики избивали из миномета и САУ. Всего зафиксировано 12 приходов.
Около 09:00 2 октября осеяне открыли огонь из САУ по Хотинскому обществу. Было четыре "прилета"
Напомним, начались 221 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Первомайского, авация поразила опорный пункт врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 октября.
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